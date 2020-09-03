Почему Собчак не общается со старшей сестрой

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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова выступала категорически против общения между сестрами, поскольку ревновала супруга к первой семье, приводит слова телеведущей ТВЦ.

«Я думаю, в основном это связано с позицией моей мамы. И когда с детства уже есть это напряжение, то сложно что-то изменить. Мне вообще до какого-то момента казалось естественным, что мы не общаемся. А сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала и не хотела, чтобы мы общались», – сказала Собчак в шоу на YouTube «Честный развод».

В детстве ее мама говорила, что «вот сейчас Маша придет, а папа с ней будут больше времени проводить, чем с тобой», вспомнила Ксения Собчак.

Сейчас телеведущая не верит, что сможет наладить отношения со старшей сестрой, но все еще надеется на встречу.