Вдова рассказала о звонке солиста «Ласкового мая»

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Вдова экс-солиста "Ласкового мая" Александра Прико Елена рассказала о последних словах, которые муж ей сказал по телефону.

В последний раз жена говорила с Прико 30 августа.

"Он позвонил мне и сказал: "Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь", — цитирует женщину сайт kp.ru.

После женщина узнала, что мужа переводят в реанимацию. После этого он на связь не выходил, также жене не дали возможности поговорить с Прико.

Александр Прико скончался 2 сентября. У него было диагностировано онкологическое заболевание.