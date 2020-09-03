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Управление ФАС возбудило дело против Ивлеевой из-за нарушения закона о рекламе 

Sostav.ru и ещё 3 42 минуты назад
УФАС возбудило дело против Ивлеевой
Фото: РИА Новости
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ленинградской области возбудило дело в отношении блогера Насти Ивлеевой. В ведомстве считают, что она нарушила рекламное законодательство.
По данным УФАС, на канале Ивлеевой в YouTube в октябре 2019 года был размещен ролик «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0». В нем была реклама итальянского вермута — показывался процесс приготовления алкогольного коктейля.

«Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», — пояснили в УФАС.

Для смешивания коктейля также используется брендированный бокал, а вот тоник, который тоже входит в состав, повернут в кадре так, чтобы не зрители не могли определить его торговую марку, добавили в ведомстве.
В УФАС напомнили, что реклама алкоголя в интернете запрещена.
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Шоу-бизнес , Другое , ФАС , Ленинградская область
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