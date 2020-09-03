УФАС возбудило дело против Ивлеевой

По данным УФАС, на канале Ивлеевой в YouTube в октябре 2019 года был размещен ролик «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0». В нем была реклама итальянского вермута — показывался процесс приготовления алкогольного коктейля.

«Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», — пояснили в УФАС.

Для смешивания коктейля также используется брендированный бокал, а вот тоник, который тоже входит в состав, повернут в кадре так, чтобы не зрители не могли определить его торговую марку, добавили в ведомстве.

В УФАС напомнили, что реклама алкоголя в интернете запрещена.