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Собчак рассказала Муциенице о причинах развода с Виторганом 

News.ru и ещё 5 59 минут назад
Собчак назвала причины развода с Виторганом
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак и актриса Агата Муциенице поговорили о завершившихся браках.
Как рассказала Собчак в шоу Муциенице на YouTube «Честный развод», решение о расставании далось ей с трудом и около года перед разводом её «штормило». Их брак продлился почти семь лет, но наступил период, когда они с мужем «пошли в немножко другие стороны».

Тебе хочется в одних гостях время проводить, а ему это не нравится… Это конкретный пример. Есть одни близкие друзья, не публичные люди, и мне было очень интересно с ними общаться, разговаривать… Максим говорил: «Это не моя компания». Ему нравилась своя компания, своё времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, вспоминать какие-то случаи, анекдоты. Мне первый год или два это нравилось, потом я исчерпала это для себя… Я в какой-то момент сказала: «Я не могу больше слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар и у меня ощущение, что я на Грушинском фестивале, — вспоминает ведущая.

Постепенно у пары образовались разные компании, разные интересы и Собчак начала „чувствовать некое одиночество“, призналась она. По словам ведущей, в какой-то момент она поняла, что их история закончилась, хотя она до сих пор вспоминает свой брак с теплотой и считает одним из лучших периодов своей жизни.
Собчак поблагодарила бывшего мужа за сына Платона, за то, что он научил её быть добрее, и за „замечательных друзей“, с которыми Виторган её познакомил.
Новую спутницу жизни Виторгана, актрису Нино Нинидзе, Собчак назвала очень милой и красивой и сказала, что будет рада, если они поженятся.
Как писал NEWS.ru ранее, пользователи социальных сетей подвергли жёсткой критике участницу группы Little Big Софью Таюрскую после того, как лидер группы Илья Прусикин объявил о разводе с женой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Илья Прусикин , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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