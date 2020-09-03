Брухунова объяснила реакцию на критику в соцсетях

О Татьяне Брухуновой, молодой помощнице сатирика Евгения Петросяна , мир шоу-бизнеса узнал после того, как появились слухи, что у артиста с ней завязался роман. Сначала пару видели в театре, затем на отдыхе, а после того, как тайное стало явным, влюбленные перестали скрываться, а позже и вовсе зарегистрировали свои отношения. Все это время Брухунову обвиняли в том, что она разбила семью Петросяна и Степаненко, а также осыпали всяческими оскорблениями.

Пятая жена Петросяна активно ведет страницу в Instagram. И продолжает получать волны негатива со стороны подписчиков, которые критикуют Брухунову — ее манеру одеваться, поведение или выбор. Девушка довольно остро реагирует на подобную обратную связь. А в новой публикации решила объяснить, почему так делает.

«Мне нет никакого дела до дум «диванных экспертов». Если мне понадобится узнать чье-то мнение — я его спрошу. В МОЕМ профиле моя атмосфера и фиг я кому дам ее нарушать! У цивилизованных людей — это называется ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ!», — подчеркнула жена Петросяна.

Брухунова отметила, что всегда пресекает подобные нарушения ее личных границ, получая хамские, грубые или оскорбляющие комментарии, вопросы, советы. И обычно блокирует недоброжелателей, перекрывая им доступ к своей страничке.