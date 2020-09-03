Меньшиков закатил скандал на похоронах Андреева

Все новости на карте

Олег Меньшиков не пустил журналистов в театр, в котором 2 сентября проходила церемония прощания с президентом Московского драматического театра имени Ермоловой Владимиром Андреевым . Художественный руководитель театра Олег Меньшиков не пустил телевизионщиков из-за личной обиды.

По данным источника Телеграм-канала "Закулиска", журналисты НТВ хотели показать церемонию прощания с гениальным актером тысячам людей, его поклонникам. Но Меньшиков не согласился пустить репортёров на гражданскую панихиду, не дав почтить память знаменитого актера и сделать свою работу, — сообщает портал "7 Дней".

Владимира Андреева проводили в последний путь родные, друзья, коллеги. Он похоронен на Троекуровском кладбище.