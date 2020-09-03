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Стало известно о скандале, который устроил Меньшиков на похоронах Андреева 

Аргументы Недели и ещё 2 9 часов назад
Меньшиков закатил скандал на похоронах Андреева
Фото: ТАСС
Олег Меньшиков не пустил журналистов в театр, в котором 2 сентября проходила церемония прощания с президентом Московского драматического театра имени Ермоловой Владимиром Андреевым. Художественный руководитель театра Олег Меньшиков не пустил телевизионщиков из-за личной обиды.
По данным источника Телеграм-канала "Закулиска", журналисты НТВ хотели показать церемонию прощания с гениальным актером тысячам людей, его поклонникам. Но Меньшиков не согласился пустить репортёров на гражданскую панихиду, не дав почтить память знаменитого актера и сделать свою работу, — сообщает портал "7 Дней".
Владимира Андреева проводили в последний путь родные, друзья, коллеги. Он похоронен на Троекуровском кладбище.
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Шоу-бизнес , Олег Меньшиков , Владимир Андреев , журнал "7 Дней" , НТВ
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