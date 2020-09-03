Что стало с Михаилом Шуфутинским 

Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве . Окончил музыкальную школу по классу баяна и музыкальное училище по специальностям «дирижер», «хормейстер» и «преподаватель музыки и пения».

В начале своей карьеры Шуфутинский выступал с разными ансамблями в Москве и Магадане , затем стал руководителем ВИА «Лейся, песня».

США Шуфутинский с семьей эмигрировал в 1981 году. Там он выпустил два альбома Анатолия Могилевского в качестве продюсера, выступал в ресторанах и собрал шоу-группу «Атаман-бэнд». Благодаря работе в ресторане «Арбат» он приобрел популярность и среди американцев.

В 1990 году Шуфутинский впервые после эмиграции приехал на родину с концертами. С тех пор он регулярно выступал в России.

В интервью Russia Today , приуроченном к 3 сентября, Шуфутинский рассказал, что не живет в США уже 30 лет.

«У меня здесь [в России — прим.ред.] дом, друзья, семья, близкие, моя работа. Здесь мой язык родной, здесь моя страна. Я не живу в Америке. И не стремлюсь там жить», — подчеркнул он.

У Шуфутинского два сына — Дэвид и Антон, пять внуков и две внучки.

Супруга Шуфутинского Маргарита умерла в 2015 году. В беседе с RT он рассказал, что ему повезло встретить вторую любовь, они вместе уже несколько лет.

Период самоизоляции в 2020 году музыкант провел в загородном доме, каждый день плавал в бассейне и монтировал видео. Также он записывал песни для альбома, работа над которым сейчас завершается.