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Что стало с Михаилом Шуфутинским 

Александр Котлеткин 1 час назад
Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. Окончил музыкальную школу по классу баяна и музыкальное училище по специальностям «дирижер», «хормейстер» и «преподаватель музыки и пения».
В начале своей карьеры Шуфутинский выступал с разными ансамблями в Москве и Магадане, затем стал руководителем ВИА «Лейся, песня».
В США Шуфутинский с семьей эмигрировал в 1981 году. Там он выпустил два альбома Анатолия Могилевского в качестве продюсера, выступал в ресторанах и собрал шоу-группу «Атаман-бэнд». Благодаря работе в ресторане «Арбат» он приобрел популярность и среди американцев.
В 1990 году Шуфутинский впервые после эмиграции приехал на родину с концертами. С тех пор он регулярно выступал в России.
В интервью Russia Today, приуроченном к 3 сентября, Шуфутинский рассказал, что не живет в США уже 30 лет.
«У меня здесь [в России — прим.ред.] дом, друзья, семья, близкие, моя работа. Здесь мой язык родной, здесь моя страна. Я не живу в Америке. И не стремлюсь там жить», — подчеркнул он.
У Шуфутинского два сына — Дэвид и Антон, пять внуков и две внучки.
Супруга Шуфутинского Маргарита умерла в 2015 году. В беседе с RT он рассказал, что ему повезло встретить вторую любовь, они вместе уже несколько лет.
Период самоизоляции в 2020 году музыкант провел в загородном доме, каждый день плавал в бассейне и монтировал видео. Также он записывал песни для альбома, работа над которым сейчас завершается.
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Шоу-бизнес , Фото , Анатолий Могилевский , Михаил Шуфутинский , Russia Today , Магадан , Москва , США
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