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Дочь Гузеевой шокировала соцсети странными фото в стиле ню 

Newsru.com 1 час назад
Дочь Гузеевой шокировала соцсети откровенными фото
Фото: Instagram
Интернет облетели фотографии 20-летней Ольги Бухаровой, дочери телеведущей Ларисы Гувзеевой. На провокационных снимках девушка практически обнажена.
На серии снимков девушка запечатлена в трусах и с обнажённой грудью. При этом фотографии довольно низкого качества сделаны в квартире и, по мнению пользователей сети, Бухарова странно позирует, пишет StarHit.
Многие выразили уверенность, что знаменитая мать, если увидит эти фото, будет огорчена, ведь девушка на них выглядит «как зомби» и «неадекватной». Также пользователи соцсетей сравнили девушку с дочерью другой знаменитости, Любови Успенской, — Татьяна Плаксина тоже эпатировала публику смелыми фотосессиями.
Как сообщал NEWS.ru ранее, актриса и ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объяснила, почему её 19-летняя дочь не хочет быть артисткой. По её словам, она не воспринимает этих людей как «небожителей», сама же Ольга Бухарова связывает это с низкой самооценкой.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Лариса Гузеева , StarHit
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