Дочь Гузеевой шокировала соцсети откровенными фото

Интернет облетели фотографии 20-летней Ольги Бухаровой, дочери телеведущей Ларисы Гувзеевой. На провокационных снимках девушка практически обнажена.

На серии снимков девушка запечатлена в трусах и с обнажённой грудью. При этом фотографии довольно низкого качества сделаны в квартире и, по мнению пользователей сети, Бухарова странно позирует, пишет StarHit.

Многие выразили уверенность, что знаменитая мать, если увидит эти фото, будет огорчена, ведь девушка на них выглядит «как зомби» и «неадекватной». Также пользователи соцсетей сравнили девушку с дочерью другой знаменитости, Любови Успенской , — Татьяна Плаксина тоже эпатировала публику смелыми фотосессиями.