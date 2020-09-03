Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова 

У пары есть совместный ребенок. Девочка Настя 1 сентября отправилась в первый класс. Харламов и Асмус вдвоем присутствовали на линейке. Они стараются оставаться друзьями во имя блага дочери.

Звезды опубликовали в своих Инстаграмах снимки первоклассницы. Харламов написал в микроблоге, что его Харламова Анастасия Игоревна теперь школьница. Юмориста поздравили, но удивились отчеству девочки.

Как оказалось, многие фолловеры Харламова не были в курсе, что его зовут Игорь. Почему-то интернет-пользователям казалось, что Гарик — это полное имя, хоть и немного странное для взрослого человека.