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Россияне удивились настоящему имени Гарика Харламова 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Гарик Харламов расстался с супругой. Кристина Асмус заверила, что развод они обсуждали задолго до выхода скандального фильма «Текст». Инициатором разрыва стала Асмус.
У пары есть совместный ребенок. Девочка Настя 1 сентября отправилась в первый класс. Харламов и Асмус вдвоем присутствовали на линейке. Они стараются оставаться друзьями во имя блага дочери.
Звезды опубликовали в своих Инстаграмах снимки первоклассницы. Харламов написал в микроблоге, что его Харламова Анастасия Игоревна теперь школьница. Юмориста поздравили, но удивились отчеству девочки.
Как оказалось, многие фолловеры Харламова не были в курсе, что его зовут Игорь. Почему-то интернет-пользователям казалось, что Гарик — это полное имя, хоть и немного странное для взрослого человека.
Общественность начала обсуждать, кто из знаменитостей пытается работать под псевдонимом. Наряду с Харламовым россияне вспомнили Гошу Куценко и Диму Билана. Куценко оказался Юрием, а Билан — Виктором.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Дима Билан , Кристина Асмус , Гоша Куценко
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