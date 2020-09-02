В прекрасной форме: Салтыкова показала откровенный снимок

54-летняя поп-исполнительница разместила снимок в прозрачном купальнике с ярким декором. Судя по фото, Салтыкова находится в прекрасной физической форме.

Поклонники певицы предположили, что откровенный кадр был опубликован в качестве опровержения слухов о том, что она проходит лечение от рака. Ранее ряд СМИ написал, что Салтыкова прилетела в Сочи, чтобы «лечь под капельницу». Сама исполнительница информацию гневно опровергла.

Стройная фигура Салтыковой восхитила подписчиков, в комментариях певицу назвали богиней и русской Памелой Андерсен, а также потребовали раскрыть секрет ее вечной молодости.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ирина Салтыкова призналась, что в 1995 году на фоне сильнейшего стресса у нее развилось онкологическое заболевание. Болезнь удалось победить.