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Мать Кудрявцевой рекомендовали не перевозить в Москву 

Вероника Полынина 37 минут назад
Мать Кудрявцевой рекомендовали не перевозить в Москву
Фото: globallookpress.com
Лера Кудрявцева поблагодарила крымских врачей, лечащих ее маму после инсульта.
Телеведущая опубликовала фотографии с персоналом крымской больницы имени Семашко и с уверенностью заявила, что «новое поколение молодых врачей есть».
По словам Кудрявцевой, врачи успокоили ее и заверили, что здоровье ее мамы находится под контролем. При этом крымские специалисты рекомендовали не перевозить маму в Москву, пока ее состояние не стабилизируется.

«Мама что— то раскисла: (((Но я верю, что все будет хорошо. Спасибо врачам, медсёстрам и санитаркам за ваш труд!» — написала Лера в Instagram.

Как сообщал «Рамблер», 78-летняя Александра Ивановна 25 августа перенесла инсульт, находясь на отдыхе в Крыму. Женщину увезли на скорой в республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе. Телеведущая призналась в Instagram, что известие о болезни матери сначала повергло ее в состояние шока, но затем она пришла в себя уже придумала план действий.
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , Москва
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