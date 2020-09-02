Страшная закономерность: «проклятие» группы «Фристайл» 

Журналисты издания Popcake.tv связали смерть вокалистов группы «Фристайл» Нины Кирсо и Сергея Вязовского в последствия «проклятия» музыкального коллектива. В СМИ заявили, что кончина артистов может быть «страшной закономерностью».

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», супруга бывшего вокалиста «Фристайла» Сергея Вязовского Ирина сообщила на своей странице в Facebook, что артист умер. Она подчеркнула, что ее муж на протяжении пяти лет находился «между Небом и Землей», переживая последствия коронарного удара в вегетативном состоянии. 29 августа певец скончался в паллиативном отделении клиники, расположенной в немецком городе Пассау.

Журналисты напомнили, что в апреле 2020 года из жизни ушла экс-солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. В июне 2018 года у артистки случился инсульт, она впала в кому и к нормальной жизни уже не вернулась. В мае 2019 года певица приходила в себя, однако в скором времени ее состояние снова ухудшилось. Кирсо умерла, не приходя в сознание.