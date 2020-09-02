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Страшная закономерность: «проклятие» группы «Фристайл» 

Павел Тиунов 1 час назад
Страшная закономерность: «проклятие» группы «Фристайл»
Фото: соцсети
Журналисты издания Popcake.tv связали смерть вокалистов группы «Фристайл» Нины Кирсо и Сергея Вязовского в последствия «проклятия» музыкального коллектива. В СМИ заявили, что кончина артистов может быть «страшной закономерностью».
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», супруга бывшего вокалиста «Фристайла» Сергея Вязовского Ирина сообщила на своей странице в Facebook, что артист умер. Она подчеркнула, что ее муж на протяжении пяти лет находился «между Небом и Землей», переживая последствия коронарного удара в вегетативном состоянии. 29 августа певец скончался в паллиативном отделении клиники, расположенной в немецком городе Пассау.
Журналисты напомнили, что в апреле 2020 года из жизни ушла экс-солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. В июне 2018 года у артистки случился инсульт, она впала в кому и к нормальной жизни уже не вернулась. В мае 2019 года певица приходила в себя, однако в скором времени ее состояние снова ухудшилось. Кирсо умерла, не приходя в сознание.

«Глядя на то, как один за другим уходят из жизни популярные музыканты, коллеги и поклонники волей-неволей задумываются, что это — трагическая случайность или страшная закономерность?» — ставится вопрос в конце статьи.

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Шоу-бизнес , Нина Кирсо
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