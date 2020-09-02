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Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона 

Вероника Полынина 1 час назад
Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона
Фото: РИА Новости
Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона рублей. В рамках шоу «Ночной контакт» в соцсети «ВКонтакте»Самбурская согласилась съесть кошачий корм и месяц ходить в одежде розового цвета.
Ведущие предложили Самбурской выбрать из предложенных вариантов. Артистка сделала свой выбор в пользу кошачьего корма и розовой одежды.

«Набрать за неделю 10 килограммов не готова, я сама заплачу миллион, чтобы этого не делать. Голышом побегать в крапиве не готова, месяц носить розовое — да. Я люблю розовый цвет. Ради интеграции съесть кошачий корм в кадре — да», — заявила Самбурская.

Она также отказалась оформить фиктивный брак со скрытым геем и поцеловать пожилого богача после свидания. Также в списке присутствовало предложение побриться налысо и сняться в легкой эротике — Самбурская ответила, что готова пойти на это, но не ради денег, а ради хорошей роли.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша. Артистка требует компенсацию за то, что продюсер не сделал ее звездой эстрады, как обещал.
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Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Настасья Самбурская
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