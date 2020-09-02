Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова показала фото с возлюбленным на отдыхе 

Вероника Полынина 25 минут назад
Волочкова показала фото с возлюбленным на отдыхе
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз решила продемонстрировать недоброжелателям, что ее жених — не воображаемый, а вполне реальный человек.
В новой публикации в Instagramбалерина продемонстрировала часть тела возлюбленного — кисть руки с бокалом игристого напитка.

«Красота во всем, гармония и любовь украшают жизнь. И мы сами можем быть украшением мира добром, светом души, искренностью и естеством», — философски заметила артистка.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова отдыхает в Турции.
Ранее она опубликовала видео из отеля, заявив, что у нее все хорошо и она отдыхает, «конечно, не одна, а с любимым человеком».

«И любимый человек не вымышленный, а Реальный», — подчеркнула балерина.

Напомним, что поклонники Анастасии Волочковой подозревают, что любимого мужчины балерины в действительности не существует. Эти подозрения возникли из-за того, что Волочкова часто упоминает о нем, при этом скрывая от посторонних глаз и не называя имени возлюбленного. Недавно балерина в очередной раз дала повод для домыслов о «придуманном» женихе, заявив, что ее свадьба, намеченная на сентябрь 2020 года, переносится на январь 2021.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Убившего двоих грабителей бизнесмена застрелили
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть