Волочкова показала фото с возлюбленным на отдыхе 

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз решила продемонстрировать недоброжелателям, что ее жених — не воображаемый, а вполне реальный человек.
В новой публикации в Instagramбалерина продемонстрировала часть тела возлюбленного — кисть руки с бокалом игристого напитка.
«Красота во всем, гармония и любовь украшают жизнь. И мы сами можем быть украшением мира добром, светом души, искренностью и естеством», — философски заметила артистка.
Как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова отдыхает в Турции.
Ранее она опубликовала видео из отеля, заявив, что у нее все хорошо и она отдыхает, «конечно, не одна, а с любимым человеком».
«И любимый человек не вымышленный, а Реальный», — подчеркнула балерина.
Напомним, что поклонники Анастасии Волочковой подозревают, что любимого мужчины балерины в действительности не существует. Эти подозрения возникли из-за того, что Волочкова часто упоминает о нем, при этом скрывая от посторонних глаз и не называя имени возлюбленного. Недавно балерина в очередной раз дала повод для домыслов о «придуманном» женихе, заявив, что ее свадьба, намеченная на сентябрь 2020 года, переносится на январь 2021.