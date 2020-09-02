Волочкова показала фото с возлюбленным на отдыхе 

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз решила продемонстрировать недоброжелателям, что ее жених — не воображаемый, а вполне реальный человек.

В новой публикации в Instagram балерина продемонстрировала часть тела возлюбленного — кисть руки с бокалом игристого напитка.

«Красота во всем, гармония и любовь украшают жизнь. И мы сами можем быть украшением мира добром, светом души, искренностью и естеством», — философски заметила артистка.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова отдыхает в Турции.

Ранее она опубликовала видео из отеля, заявив, что у нее все хорошо и она отдыхает, «конечно, не одна, а с любимым человеком».

«И любимый человек не вымышленный, а Реальный», — подчеркнула балерина.

Напомним, что поклонники Анастасии Волочковой подозревают, что любимого мужчины балерины в действительности не существует. Эти подозрения возникли из-за того, что Волочкова часто упоминает о нем, при этом скрывая от посторонних глаз и не называя имени возлюбленного. Недавно балерина в очередной раз дала повод для домыслов о «придуманном» женихе, заявив, что ее свадьба, намеченная на сентябрь 2020 года, переносится на январь 2021.