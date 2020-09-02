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Игорю Вернику потребовалась помощь врачей 

penzainform.ru и ещё 1 1 час назад
Игорю Вернику потребовалась помощь врачей
Фото: РИА Новости
Стало известно об ухудшении самочувствия Игоря Верника. Актер театра и кино был вынужден обратиться за помощью к московским врачам.
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По предварительной информации, народный артист России повредил мениск. После осмотра медики отпустили его домой. В ближайшее время Игорю Вернику придется вновь посетить больницу, чтобы сделать снимки колена.
При каких обстоятельствах актер повредил хрящ, не уточняется. Также остается неизвестным нынешнее состояние Верника. Знаменитость пока никак не прокомментировала вскрывшиеся данные.
Ранее 56-летний актер разместил в своем инстаграм-аккаунте забавную фотографию, на которой показал, как изменился за время карантина. Его волосы стали рыжими, а зубы разъехались в разные стороны.

"Главное во время самоизоляции — не опустить руки и не опуститься самому", — пошутил артист.

Напомним, Игорь Верник — известный российский актер. Служит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Он сыграл в сериалах "Кухня", "Физрук", "Жуки" и многих других.
С 1992 года артист работает на телевидении. Игорь Верник вел такие передачи, как "Один в один!", "Школа музыки" и "Доброе утро". Также он несколько раз был членом жюри Высшей лиги КВН.
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Шоу-бизнес , Игорь Верник
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