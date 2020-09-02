Вскрылась правда о смерти Легкоступовой 

Певица Валентина Легкоступова скончалась в результате черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Об этом ее дочь Анетта Бриль сообщила в эфире Первого канала.
Легкоступова, как сообщал «Рамблер», — Заслуженная артистка России. Она наиболее известна исполнением песни «Ягода-малина». 11 августа средства массовой информации сообщили, что певица была обнаружена в своей квартире с гематомами на теле и пробитой головой после запоя с мужем Юрием Фирсовым, была госпитализирована, некоторое время спустя ее состояние ухудшилось, у нее возник отек мозга, она впала в кому.
15 августа Бриль сообщила, что ее мать умерла. В тот же день собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, согласно предварительной информации, в смерти Легкоступовой нет криминальной составляющей, ее причиной мог стать несчастный случай.
«Вскрытие показало, что причина смерти (певицы. — Прим. ред.) — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени», — сообщила ее дочь вчера в ходе шоу «Пусть говорят».