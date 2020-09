Автор хита I Like To Move It найден мертвым

Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в Майами-бич, сообщает TMZ

Тело 49-летнего диджея и музыкального продюсера было обнаружено в Майами-бич (штат Флорида) во вторник утром. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Морилло прославился в 1993 году благодаря хиту I Like To Move It, выпущенному под псевдонимом Reel 2 Real.

Музыкант трижды становился победителем конкурсов DJ Awards 'Best House DJ и Best International DJ.

Несколько недель назад Морилло задержали по обвинению в сексуальном насилии. Коллега диджея заявила, что пришла домой к нему домой, и Морилло начал ее домогаться. Девушка сопротивлялась, а затем легла спать. Проснувшись, она обнаружила себя и Морилло раздетыми.