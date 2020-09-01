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Умер автор хита I Like To Move It 

Вероника Полынина 45 минут назад
Автор хита I Like To Move It найден мертвым
Фото: Erick Morillo/ Twitter
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в Майами-бич, сообщает TMZ.
Тело 49-летнего диджея и музыкального продюсера было обнаружено в Майами-бич (штат Флорида) во вторник утром. Обстоятельства его смерти не раскрываются.
Морилло прославился в 1993 году благодаря хиту I Like To Move It, выпущенному под псевдонимом Reel 2 Real.
Музыкант трижды становился победителем конкурсов DJ Awards 'Best House DJ и Best International DJ.
Несколько недель назад Морилло задержали по обвинению в сексуальном насилии. Коллега диджея заявила, что пришла домой к нему домой, и Морилло начал ее домогаться. Девушка сопротивлялась, а затем легла спать. Проснувшись, она обнаружила себя и Морилло раздетыми.
Как сообщал «Рамблер», 28 августа в возрасте 43 лет ушел из жизни актер Чедвик Боузман, сыгравший Черную Пантеру в фильмах Marvel.
Шоу-бизнес , Чедвик Боузман
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