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Девушка Гусейна Гасанова напала на Иду Галич 

Артём Кульша 1 час назад
Девушка Гусейна Гасанова напала на Иду Галич
Фото: Instagram
Девушка блогера Гусейна Гасанова напала на блогершу Иду Галич. Об этом сама Галич рассказала в эфире YouTube-шоу «Блеф».
Эпизод «Блефа» с участием Галич, как сообщал «Рамблер», был опубликован вчера. В ходе него она рассказала, что некоторое время назад посетила вечеринку в караоке, на которой также присутствовали Гасанов и его девушка. Последняя сильно напилась и стала очень плохо себя вести.

«Полетела на меня. Я говорю Гусейну: "Убери свою телку!". А он: "Это не моя девушка!"», — рассказала блогерша.

В какой-то момент Галич вышла на улицу. Девушка Гасанова последовала за ней. Там «большая» Галич «приструнила», стукнула, маленькую и худенькую оппонентку. В результате инцидента блогерша получила царапины и синяки. Друг-полицейский посоветовал ей написать заявление в правоохранительные органы, а Гасанов на вопрос о том, нормальный ли он вообще, ответил, что его девушка просто была пьяненькой.
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Шоу-бизнес , Гусейн Гасанов , Ида Галич , МВД
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