Девушка Гусейна Гасанова напала на Иду Галич 

Эпизод «Блефа» с участием Галич, как сообщал «Рамблер», был опубликован вчера. В ходе него она рассказала, что некоторое время назад посетила вечеринку в караоке, на которой также присутствовали Гасанов и его девушка. Последняя сильно напилась и стала очень плохо себя вести.

«Полетела на меня. Я говорю Гусейну: "Убери свою телку!". А он: "Это не моя девушка!"», — рассказала блогерша.