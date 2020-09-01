Девушка Гусейна Гасанова напала на Иду Галич 

Девушка блогера Гусейна Гасанова напала на блогершу Иду Галич. Об этом сама Галич рассказала в эфире YouTube-шоу «Блеф».
Эпизод «Блефа» с участием Галич, как сообщал «Рамблер», был опубликован вчера. В ходе него она рассказала, что некоторое время назад посетила вечеринку в караоке, на которой также присутствовали Гасанов и его девушка. Последняя сильно напилась и стала очень плохо себя вести.
«Полетела на меня. Я говорю Гусейну: "Убери свою телку!". А он: "Это не моя девушка!"», — рассказала блогерша.
В какой-то момент Галич вышла на улицу. Девушка Гасанова последовала за ней. Там «большая» Галич «приструнила», стукнула, маленькую и худенькую оппонентку. В результате инцидента блогерша получила царапины и синяки. Друг-полицейский посоветовал ей написать заявление в правоохранительные органы, а Гасанов на вопрос о том, нормальный ли он вообще, ответил, что его девушка просто была пьяненькой.