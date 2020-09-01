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Охлобыстин извинился перед жителями «самого страшного» города 

Вероника Полынина 47 минут назад
Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска
Фото: РИА Новости
Актер и сценарист Иван Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска, который он ранее назвал «самым страшным городом» Юга России.
Охлобыстин признался, что «ляпнул сдуру» и зря обидел людей.

«Ляпнул сдуру про Новороссийск. Людей обидел зря, потому что они — главная красота этого пыльного, портового города! Простите меня добрые жители Новороссийска!» — написал актер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Охлобыстин назвал самый страшный город на юге РФ
Ранее, как сообщал «Рамблер», Охлобыстин заявил, что Новороссийск — странное место, к которому «никакой гламур не может прилепиться». «Самый страшный город из южных, прости меня, господи», — резюмировал актер. Охлобыстин отметил, что на фоне остальных южных городов Новороссийск кажется ему «темной норкой». Актер рассказал, что в детстве бывал в местном пионерском лагере, где ему приходилось «в жару и в пыли» слушать длинные лекции о Леониде Брежневе.
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Шоу-бизнес , Иван Охлобыстин , Леонид Брежнев , Новороссийск
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