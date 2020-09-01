Актер и сценарист Иван Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска, который он ранее назвал «самым страшным городом» Юга России.
Охлобыстин признался, что «ляпнул сдуру» и зря обидел людей.
«Ляпнул сдуру про Новороссийск. Людей обидел зря, потому что они — главная красота этого пыльного, портового города! Простите меня добрые жители Новороссийска!» — написал актер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Охлобыстин заявил, что Новороссийск — странное место, к которому «никакой гламур не может прилепиться». «Самый страшный город из южных, прости меня, господи», — резюмировал актер. Охлобыстин отметил, что на фоне остальных южных городов Новороссийск кажется ему «темной норкой». Актер рассказал, что в детстве бывал в местном пионерском лагере, где ему приходилось «в жару и в пыли» слушать длинные лекции о Леониде Брежневе.