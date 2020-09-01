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Волочкова похвасталась отдыхом с «реальным» любимым человеком 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Волочкова похвасталась отдыхом «в любви и романтике»
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова похвасталась в Instagramотдыхом «в любви и романтике».
Волочкова опубликовала видео из турецкого отеля. Танцовщица призналась, что у нее все хорошо и она отдыхает, «конечно, не одна, а с любимым человеком».

«И любимый человек не вымышленный, а Реальный», — подчеркнула она.

По словам Волочковой, они с любимым отдыхают «по полной в любви и романтике», «где все включено, а не выключено».

«Вот любимый колено повредил немного при столь трогательных обстоятельствах, что даже не поведаю пока… Как раз было "выключено"… Но я в роли медсестры была рядом вовремя… Со мной, как он говорит, не всегда весело, но скучно не бывает никогда!» — похвалилась балерина.

Как сообщал «Рамблер», поклонники Анастасии Волочковой подозревают, что любимого мужчины балерины в действительности не существует. Эти подозрения возникли из-за того, что Волочкова часто упоминает о нем, при этом скрывая от посторонних глаз и не называя имени возлюбленного. Недавно балерина в очередной раз дала повод для домыслов о «придуманном» женихе, заявив, что ее свадьба, намеченная на сентябрь 2020 года, переносится на январь 2021.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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