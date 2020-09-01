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Александр Гудков рассказал, как порвал российский флаг 

News.ru 18 минут назад
Гудков рассказал, как порвал российский флаг
Фото: РИА Новости
Комик и телеведущий Александр Гудков в эфире шоу «Блеф» на YouTube рассказал, как в начале карьеры, ещё в бытность игроком КВН, порвал российский флаг. По словам артиста, эта «уголовная штука» произошла с ним во время выступления в ДК ГУУ в районе Выхино на территории Москвы. Там проходил смотр команд КВН.
Комик рассказал, что на мероприятии он должен был исполнять роль певицы Бритни Спирс в костюме пионерки. Однако при подготовке к выступлению Гудков забыл взять с собой красный галстук. Попав в неловкую ситуацию, артист всё же вышел из положения. Он взял российский триколор, стоявший на триноге за сценой. Сначала Гудков оторвал флаг ГУУ — там в середине была красно-синяя эмблема.

Когда начал рвать середину — разорвалась красная штука, её не хватило на галстук. Ничего не оставалось, как рвать российский триколор. Этой полоски красной хватило и на повязку на голову, и на шею, — рассказал комик.

Как ранее писал NEWS.ru. Гудков рассказал, зачем телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram ролик про убитого в США темнокожего Джорджа Флойда. По его словам, артистка участвовала в шоу Comments out.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Бритни Спирс , Ксения Собчак , Александр Гудков , Джордж Флойд , Москва
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