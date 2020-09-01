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«Провел пять лет в клинике»: умер бывший солист «Фристайла» 

Газета.Ru 1 час назад
«Провел пять лет в клинике»: умер Сергей Вязовский
Фото: Газета.Ru
Экс-солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский ушел из жизни в возрасте 47 лет. С 2015 года он находился в клинике в вегетативном состоянии после внезапной коронарной смерти.
Бывший вокалист музыкального коллектива «Фристайл» Сергей Вязовский скончался на 48-м году жизни. Последние пять лет он провел в клинике в вегетативном состоянии после того, как перенес внезапную коронарную смерть. Соответствующая информация появилась на Facebook-странице дуэта Kristallin, в составе которого он выступал вместе со своей супругой Ириной.

«Этот мир покинул талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж — Сергей Вязовский. В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей», — говорится в сообщении.

На трагическое известие отреагировал в том числе и бывший коллега Вязовского по «Фристайлу» Сергей Кузнецов.

«Прощай Серега, всего полгода мы попели вместе, но, к счастью, до конца оставались друзьями. Покойся с миром», — написал он.

В некогда популярном музыкальном коллективе артист выступал недолгое время в начале 2000-х, однако хорошо запомнился поклонникам, многие из которых выразили соболезнования вдове Сергея.

«Наконец-то его душа обретет покой. Очень жаль, что судьба к нему оказалась так жестока, что все так печально сложилось, но, как говорится, пути Господни неисповедимы. Сережка прожил короткую, но очень яркую жизнь. Пусть он покоится с миром, а мы будем его всегда помнить», — написала одна из слушательниц музыканта.

Известно, что свои последние дни артист провел в окружении близких в немецкой клинике в городе Пассау. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, похороны вокалиста пройдут в узком кругу.
Несколько месяцев назад, в апреле 2020 года, из жизни ушла другая звезда «Фристайла» — солистка и сопродюсер группы Нина Кирсо. О кончине 56-летней артистки тогда сообщила ее сестра Алла.

«Час назад не стало моей любимой сестрички… Прошу молитв о новопреставленной рабе божьей Нине», — написала она.

Кирсо впала в кому летом 2018 года. Артистку обнаружили без сознания в ее доме в Полтаве, позже врачи диагностировали ей инсульт. Спустя сутки Кирсо прооперировали, однако это не привело к улучшениям, и знаменитость уже не вышла из комы.
По словам коллеги покойной певицы Кузнецова, ее супруг Анатолий Розанов, являющийся руководителем и композитором группы, в тот момент находился в отъезде. Поэтому в день трагедии Кирсо некому была оказать первую помощь и вызвать «скорую».

«Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили ее на кухне, — приводит слова Кузнецова «КП Украина». — Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла, так и потеряла сознание».

Кирсо входила в состав «Фристайла» со дня основания коллектива в 1988 году. После того, как она впала в кому, в группе ее заменила Ната Недина, а до этого музыканты некоторое время выступали чисто мужским составом. Похоронена артистка на Монастырском кладбище в Полтаве
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Шоу-бизнес , Статьи , Сергей Кузнецов , Нина Кирсо
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