Врач дал прогноз по лечению Корчевникова

Серьезные проблемы со слухом у телеведущего Бориса Корчевникова , о которых пишут в СМИ, прокомментировал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. По его мнению, причиной недуга может являться перенесенная шоуменом операция, а не рецидив опухоли головного мозга.

Онколог-хирург и кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин высказался о состоянии здоровья телеведущего Бориса Корчевникова. По его мнению, проблемы со слухом у шоумена, сообщения о которых ранее появились в СМИ, связаны с операцией по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которую он перенес в 2015 году, а не возвращением самой опухоли.

«Необязательно эта опухоль может давать такие симптомы. Ведь оперативное вмешательство достаточно объемное было на головном мозге.

И здесь, естественно, чтобы вернуться к нормальной жизни, любому пациенту должен быть достаточно долгий период реабилитации», — сказал эксперт в интервью «Пятому каналу».

Он также добавил что, следует разобраться, как себя чувствовали сенсорные органы после операции, и были ли тогда проблемы со слухом, которые позже были нивелированы.

«Здесь достаточно развеять сомнения, что опухоль вернулась, и я думаю, что это уже выполнено было и назначено специалистами МРТ головного мозга, — продолжил врач. — И насколько я знаю, Борис Корчевников продолжает свою работу, и сейчас у него планируются новые выпуски на сентябрь, поэтому здесь я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса, но та трепанация черепа, которая была выполнена, и хирургическое воздействие, оно может иметь такие отдаленные моменты, которые, возможно, уже и получается нивелировать поведенческими какими-то подходами».

Мяснянкин уверен, что телеведущий получает помощь лучших специалистов, которые используют все современные возможности, чтобы он был здоров. Он также предположил, что решить возникшую проблему можно при помощи слухового аппарата, который будет совершенно не заметен для окружающих.

«Я думаю, выход из ситуации будет, даже если и физиологически, анатомически есть какие-то проблемы со слухом, я думаю, с помощью новейших подходов и новаций это все будет нивелировано», — заключил эксперт.

Недавно в СМИ появилась информация, что коллеги Корчевникова обеспокоены противоречивыми слухами о состоянии его здоровья. Так, согласно одной из версий, телеведущий почти лишился слуха и в процессе записи эфира читает вопросы с планшета, тогда как ответы гостей пытается прочесть по движению губ.

Собственное мнение о прогрессирующей глухоте, которую приписывают телеведущему, ранее высказал и нейрохирург Александр Тома. По его мнению, это может быть рецидивом перенесенного им заболевания.

Тома предположил, что данный недуг мог развиться не как осложнение после медицинского вмешательства. Он не исключает, что опухоль начала появляться снова.

«Трудно предполагать, какая опухоль и в какой области. К примеру, это могла быть менингиома слухового нерва — опухоль из клеток паутинной мозговой оболочки», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Вместе с тем врач допустил, что нарушение слуха может быть вызвано спаечным процессом, который затронул слуховой нерв. В таких случаях способность слышать ослабевает постепенно, на протяжении года, отметил медик.