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Дети Пугачёвой и Галкина стали первоклассниками 

Национальная Служба Новостей и ещё 15 1 час назад
Дети Пугачёвой и Галкина стали первоклассниками
Фото: Национальная Служба Новостей
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, рождённые от суррогатной матери, пошли в школу. Двойняшки Лиза и Гарри присутствовали сегодня на торжественной линейке. Биологические родители лично отвели их в подмосковную гимназию. Галкин сообщил о знаковом событии в соцсетях.
Телеведущий и пародист написал в своём Instagram, что семья тщательно готовилась, все переживали и «наряжались».

«Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья», — уточнил артист, и опубликовал видео детей.

Как отмечает «Свободная пресса», ранее ведущая Ирина Шихман побывала в гостях у звездного семейств и сообщила о необычных кулинарных предпочтениях детей. Например, младшая дочь Пугачёвой Лиза любит есть красную икру с гречневой кашей.
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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