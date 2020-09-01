Дети Пугачёвой и Галкина стали первоклассниками 

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Дети Аллы Пугачевой Максима Галкина , рождённые от суррогатной матери, пошли в школу. Двойняшки Лиза и Гарри присутствовали сегодня на торжественной линейке. Биологические родители лично отвели их в подмосковную гимназию. Галкин сообщил о знаковом событии в соцсетях.

Телеведущий и пародист написал в своём Instagram, что семья тщательно готовилась, все переживали и «наряжались».

«Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья», — уточнил артист, и опубликовал видео детей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Сен 2020 в 3:46 PDT

Как отмечает «Свободная пресса», ранее ведущая Ирина Шихман побывала в гостях у звездного семейств и сообщила о необычных кулинарных предпочтениях детей. Например, младшая дочь Пугачёвой Лиза любит есть красную икру с гречневой кашей.