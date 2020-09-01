Фронтмен группы Little Big, которая должна была представлять в этом году Россию на конкурсе "Евровидение-2020", Илья Прусикин разводится со своей женой Ириной Смелой, известной под псевдонимом "Tatarka". Артисты записали видеообращение для своих фанатов, в котором рассказали о своем решении. "Это не спонтанное решение, мы думали об этом примерно полгода. Полгода?", — начинает обращение Прусикин. "Если честно, я только сейчас об этом узнала", — заканчивает Смелая. Звезды признали, что у них накопилось много претензий друг другу, которые оказались неразрешимым препятствием для дальнейшего брака. Также этим летом разошлись Харламов и Асмус, Гагарина и Исхаков.
Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka
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