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Появилось видео причин развода Прусикина с Tatarka 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Фронтмен группы Little Big, которая должна была представлять в этом году Россию на конкурсе "Евровидение-2020", Илья Прусикин разводится со своей женой Ириной Смелой, известной под псевдонимом "Tatarka". Артисты записали видеообращение для своих фанатов, в котором рассказали о своем решении. "Это не спонтанное решение, мы думали об этом примерно полгода. Полгода?", — начинает обращение Прусикин. "Если честно, я только сейчас об этом узнала", — заканчивает Смелая. Звезды признали, что у них накопилось много претензий друг другу, которые оказались неразрешимым препятствием для дальнейшего брака. Также этим летом разошлись Харламов и Асмус, Гагарина и Исхаков.
Шоу-бизнес , Видео , Илья Прусикин
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