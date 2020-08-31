Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольгу Бузову высмеяли за излишний фотошоп 

News.ru 2 часа назад
Бузову высмеяли за фотошоп
Фото: @buzova86_fan_life
Популярная певица Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили провести выходные в подмосковном отеле. Светская львица сразу же опубликовала несколько фотографий. Однако фанаты не узнали звезду.
Ведущая шоу «Дом-2» показала, как она парится в бане, а также купается в чане. Она надела чёрный купальник с яркими вставками.

Если выходной, то такой. Уехать за 100 км от Москвы, проснуться в лесу, сходить в баньку и сидеть потом смотреть фильмы на свежем воздухе в тот момент, когда собачки гуляют у домика, — написала артистка под фотографией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❤️❤️❤️.. @buzova86 ❤ #инстаграм#любовь#лайктайм #лайки#верность#ревность#миромправитлюбовь#ольгабузова#бузова#красивая#язнаючтотысмотришь#2020#люблю#любовь#ольгабузова#instagram#любовь#лайк#концерт#тикток#тренды#ясоздаютренды#ольгабузова#nstagram#лайк#тикток#ясоздаютренды#swipe#Бузова#buzova#любимка#liketime#love#лайкер#моилюдивсегдасомной#тнт#instalikes

Публикация от  ОФК Минск Оли Бузовой ❤️❤️❤️ (@buzova86_fan_life)

В свою очередь подписчики исполнительницы расстроились из-за того, что их кумир «переборщила» с фотошопом. По их словам, лицо Бузова слишком омолодила. Тело оказалось темнее лица.

Это фейс апп, эффект молодости, — заметила одна из поклонниц телеведущей.

Как ранее писал NEWS.ru, Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс., рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев. Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони, которая получала по $8 тыс. Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проходит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
News.ru: последние новости
Муж Заворотнюк ради спасения супруги стал успешным предпринимателем Муж Заворотнюк ради спасения супруги стал успешным предпринимателем Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни «Он её бил»: первый муж Легкоступовой высказался о Фирсове «Он её бил»: первый муж Легкоступовой высказался о Фирсове
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Виктория Боня , Давид Манукян , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Ольга Бузова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение