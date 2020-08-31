Бузову высмеяли за фотошоп

Популярная певица Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили провести выходные в подмосковном отеле. Светская львица сразу же опубликовала несколько фотографий. Однако фанаты не узнали звезду.

Ведущая шоу «Дом-2» показала, как она парится в бане, а также купается в чане. Она надела чёрный купальник с яркими вставками.

В свою очередь подписчики исполнительницы расстроились из-за того, что их кумир «переборщила» с фотошопом. По их словам, лицо Бузова слишком омолодила. Тело оказалось темнее лица.

Это фейс апп, эффект молодости, — заметила одна из поклонниц телеведущей.