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Диана Шурыгина посоветовала подписчикам попробовать групповой секс 

Слово и Дело 1 час назад
Изнасилованная Шурыгина призвала россиян к групповухе
Фото: РИА Новости
Блогерша Диана Шурыгина, которая стала знаменитой после громкой истории с изнасилованием, опубликовала на своей странице в социальной сети откровенный пост в нижнем белье. В публикации девушка поделилась своим мнением о групповом сексе.
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Знаменитая 21-летняя Шурыгина и до этого публиковала откровенные фото в нижнем белье. В этот раз она решила зайти дальше и поделиться со своей аудиторией мнением о секс-игрушках и групповом сексе, передает Life.ru.
Девушка рекомендует разнообразить интимную жизнь с помощью кляпов, различных аксессуаров и белья. Надетый парик поможет парню представить другую девушку. Еще один способ не заскучать на карантине — групповой секс или обмен партнерами, считает Шурыгина.
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Шоу-бизнес , Диана Шурыгина
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