Изнасилованная Шурыгина призвала россиян к групповухе

Блогерша Диана Шурыгина , которая стала знаменитой после громкой истории с изнасилованием, опубликовала на своей странице в социальной сети откровенный пост в нижнем белье. В публикации девушка поделилась своим мнением о групповом сексе.

Знаменитая 21-летняя Шурыгина и до этого публиковала откровенные фото в нижнем белье. В этот раз она решила зайти дальше и поделиться со своей аудиторией мнением о секс-игрушках и групповом сексе, передает Life.ru.

Девушка рекомендует разнообразить интимную жизнь с помощью кляпов, различных аксессуаров и белья. Надетый парик поможет парню представить другую девушку. Еще один способ не заскучать на карантине — групповой секс или обмен партнерами, считает Шурыгина.