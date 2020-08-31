Основатель Little Big разводится

«Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает. Но! Это не спонтанное решение, мы думали об этом полгода», — рассказал Прусикин.

Смелая отметила, что они пришли к этому решению в декабре 2019 года после долгого тура Little Big.

«Слава богу, мы остались друзьями, потому что мы, наконец-то, поговорили. У нас было очень много претензий друг к другу. Их накопилась критическая масса. И если бы мы остались вместе ради ребенка, мы бы оба были несчастными и перекинули бы свое состояние на ребенка», — заявил Прусикин.

Он объяснил, что постоянно находится в разъездах и занимается группой, а Смелой приходится его ждать.

«У нас по факту семья была на расстоянии», — подчеркнул музыкант.

Смелая раскритиковала отношения на расстоянии и назвала эгоистами людей, заявляющих, что они пытаются сохранить семью ради ребенка.

Артисты призвали поклонников не замалчивать проблемы и обсуждать их со своими партнерами, так как в противном случае все закончится «плохим расставанием».

В конце ролика Прусикин и Смелая обнялись и поздравили друг друга с разводом. Музыкант рассказал, что они отпразднуют расставание в стриптиз-клубе.

Как писал «Рамблер», Прусикин и Смелая поженились в июле 2016 года. В ноябре 2017-го у них родился сын Добрыня.