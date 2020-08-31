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Собчак нарушила данное Кудрявцевой обещание 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Собчак нарушила данное Кудрявцевой обещание
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак должна была выступить в программе «Звезды сошлись» на НТВ в поддержку Михаила Ефремова, но не явилась на съемки, сообщили ведущие шоу. Светская львица позвонила телевизионщикам за час до эфира, заявила, что она больна, но потом опубликовала в соцсетях фото из спортзала.
Очередной выпуск программы был посвящен обсуждению смертельной аварии, которую, как полагает следствие, спровоцировал актер Михаил Ефремов. На стороне артиста должна была выступить Ксения Собчак: она якобы обещала ведущей Лере Кудрявцевой принять участие в съемках. Однако всего за час до эфира Собчак позвонила и, сославшись на свое плохое самочувствие, заявила, что не приедет в студию. При этом журналистка предположила, что возможна она заразилась коронавирусом.
Ведущие шоу вынесли поступок на всеобщее обсуждение, вспомнили, что ранее Собчак уверяла, что уже переболела коронавирусом в конце прошлого года. При этом внимание зрителей обратили внимание, что через час после телефонного разговора с руководством программы журналистка выложила на своей странице в Instagram фото из спортзала и похвасталась плодотворной тренировкой. В результате гости шоу предположили, что защита Ефремова для Собчак менее важна, чем фитнес.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева , НТВ
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