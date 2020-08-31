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Седокова примерила слишком узкое платье 

Артём Кульша 36 минут назад
Седокова примерила слишком узкое платье
Фото: Instagram
Певица Анна Седокова примерила платье, в котором лучше не ходить перед итальянцами. Об этом пошутили пользователи инстаграма.
Вчера Седокова опубликовала видеозапись, на которой позирует перед зеркалом в коротком узком красном платье в горошек с широким вырезом под грудью. В подписи она напомнила о летних скидках в размере 30-50% на одежду собственного бренда одежды LA Story, в том числе на комплект, в котором запечатлела себя.

«Анечка, ну он же вам мал», — написала одна из пользовательниц инстаграма в комментариях.

Другая задалась вопросом, куда в таком платье можно пойти, а еще одна высказалась мнение, что исключительно на пляж, но ни в коем случае не ходить в таком платье перед итальянцами.
В июле, как сообщал «Рамблер», Седокова согласилась стать женой баскетболиста Яниса Тиммы, с которым начала встречаться в 2019 году. До того она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским и встречалась с бизнесменом Артемом Комаровым.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Чернявский , Анна Седокова , Артем Комаров , Валентин Белькевич
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