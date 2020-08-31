Седокова примерила слишком узкое платье 

Певица Анна Седокова примерила платье, в котором лучше не ходить перед итальянцами. Об этом пошутили пользователи инстаграма.

Вчера Седокова опубликовала видеозапись, на которой позирует перед зеркалом в коротком узком красном платье в горошек с широким вырезом под грудью. В подписи она напомнила о летних скидках в размере 30-50% на одежду собственного бренда одежды LA Story, в том числе на комплект, в котором запечатлела себя.

«Анечка, ну он же вам мал», — написала одна из пользовательниц инстаграма в комментариях.

Другая задалась вопросом, куда в таком платье можно пойти, а еще одна высказалась мнение, что исключительно на пляж, но ни в коем случае не ходить в таком платье перед итальянцами.