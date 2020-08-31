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«Заслужил»: Дибров о лишении сына наследства 

Павел Тиунов 49 минут назад
«Заслужил»: Дибров о лишении сына наследства
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы «Секрет на миллион» заявил, что лишит наследства своего старшего сына, с которым не общается уже на протяжении 15 лет. По его словам, право распоряжаться своим состоянием он предоставит своей четвертой жене.
60-летний Дибров подчеркнул, что о составлении завещания задумался после перенесенного недавно инсульта. Он отметил, что в трудную минуту к нему на помощь пришла 31-летняя супруга Полина. После этого телеведущий понял, что хочет все нажитое имущество оставить жене.
При этом старшего сына от первого брака 36-летнего Дениса Дибров вовсе не намерен включать в завещание. По его словам, последний раз они встречались около 15 лет назад. В настоящее время телеведущий ничего не знает о своем ребенке и, как он сам признался, не видит необходимости в общении. При этом Дибров не исключил, что Денису все же достанется часть его состояния, но только в том случае если так решит Полина, которой самостоятельно придется решать, чего «заслужил» сын телеведущего.
Об инсульте у Диброва, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили в феврале 2020 года. Телеведущего с премьеры фильма Егора Кончаловского «На Луне», проходившей в кино театре «Октябрь», забрала «скорая помощь». Он внезапно почувствовал себя плохо и упал в обморок. На помощь коллеге пришел Леонид Якубович, который вызвал медиков и проконсультировался с Еленой Малышевой по телефону по поводу правильных действий в таких случаях.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Леонид Якубович , Дмитрий Дибров , Егор Кончаловский
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