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«Я знаю, кто правда сидел за рулем авто Ефремова»: Джигурда обнародовал сенсацию 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Я знаю, кто сидел за рулем авто Ефремова»
Фото: ИД "Собеседник"
Актер Никита Джигурда впервые рассказал о человеке, который управлял машиной Михаила Ефремова в момент аварии.
31 августа прошло очередное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в пьяном ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Помимо адвоката Эльмана Пашаева, который верит в невиновность своего клиента, Ефремова яростно защищает Никита Джигурда.
Артист настолько «заболел» собственным расследованием этого дела и желанием во что бы то ни стало добиться освобождения своего коллеги, что даже пропустил празднование дня рождения своей жены — олимпийской чемпионки Марины Анисиной.
Об этом Джигурда рассказал в интервью Sobesednik.ru.
Марина Анисина вместе с общими с Джигурдой детьми — 11-летним сыном Миком-Анжелем-Кристи и 10-летней дочерью Эвой-Владой, сейчас живет во Франции. По возможности Джигурда приезжает к ним. В очередной раз семья должна была воссоединиться 30 августа — в день рождения Марины. Но этого не случилось.
— Марина очень хотела, чтобы я к ней прилетел, — говорит 59-летний Джигурда. — Она даже договорилась с консульством, чтобы я смог пересечь границу. Но я остался тут.

Не могу я никуда лететь, пока у Миши Ефремова тут суды! — с надрывом в голосе восклицает артист.

— Я знаю, что никто, кроме меня, не сможет так потроллить Добровинского (Александр Добровинский — адвокат потерпевшей стороны, — Прим. Sobesednik.ru). На кону стоит судьба великого артиста! Вот когда Мишу освободят, тогда я во Францию и полечу!
Никита Джигурда пообещал в ближайшие дни предоставить новые доказательства невиновности Ефремова.

— Следствие пока не знает, кто действительно сидел за рулем, а я знаю! — утверждает актер. — Но даже тот, кто сидел за рулем на самом деде, в конце концов будет оправдан! И ковид на голову всем тем, кто верит в бред Скабеевой и Соловьева!

По словам Джигурды, Марина Анисина с уважением относится к его самоотверженному желанию освободить Ефремова. И поэтому не обижается на мужа.
— Я счастлив, что моя любимая Марина Анисина все это понимает, — делится Никита. — Мы каждый день с ней и детьми общаемся по видеосвязи. Когда я поеду во Францию, подарю Марине собачку породы мопс, о которой она мечтала. Но пока мне Миша Ефремов дороже встречи с женой!
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Комментарии 19
Шоу-бизнес , Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , Марина Анисина , ИД "Собеседник" , Москва
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