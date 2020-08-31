Актер Михаил Ефремов вышел из своего автомобиля после ДТП со стороны пассажирского сиденья. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил свидетель Андрей Гаев.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест. Актер не признал вину. Ранее в ходе заседания Пресненского районного суда Москвы свидетель Александр Кобец заявил, что Ефремов покинул свою машину после аварии со стороны пассажирского сиденья. Сегодня о том же заявил Гаев.
«Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов», — рассказал он.
Вчера адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова Анна Бутырина заявила, что адвокат актера Эльман Пашаев пообещал освободить его от уголовной отвественности за более чем 10 миллионов рублей.