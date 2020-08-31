Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена шоумена Реввы раскритиковала отдых в Турции 

Общественная служба новостей и ещё 3 6 часов назад
«Вы дерете!» Жену Реввы возмутил отдых в Турции
Фото: РИА Новости
Супруга телеведущего и шоумена Александра Реввы (псевдоним — Артур Пирожков) Анжелика, поделилась впечатлениями после отдыха в Турции в период пандемии коронавируса.
По словам женщины, поездка в эта страну стала для нее лишь второй, поскольку она не отдает предпочтение турецким курортам.

«Конечно, здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким, как я, у которых диплом в Hospitality Industry (гостиничное дело — прим.ред.). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно», — написала Ревва в опубликованном в Instagram посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Два дня на море, я уже блонд! Как так можно.. 😅 Я не самый большой фанат Турции и здесь я второй раз в жизни, конечно здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким как я, у которых диплом в Hospitality Industry (Hotel Management). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно 🤪 😅 Когда-нибудь у меня будет свой отель 🏨 Это моя мечта, а чтобы посетить его, это будет вашей мечтой. Он будет необыкновенным, с самым лучшим сервисом! 🤞✊ 🏨 #RA ☀️

Публикация от  A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva)

Также Анжелика выразила недовольство тем, что цена размещения в отеле в Бодруме не соответствовала качеству сервиса.

«Цена — качество! Об этом мой пост. Если вы дерете, то соответствуйте», — заключила жена артиста.

Она отметила, что турецкие отельеры «расслабились».
Сообщение Жена шоумена Реввы раскритиковала отдых в Турции появились сначала на Общественная служба новостей.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Общественная служба новостей: последние новости
Госпитализированный Дмитрий Певцов рассказал о своём самочувствии Госпитализированный Дмитрий Певцов рассказал о своём самочувствии Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о конфликте с пьяным отцом Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о конфликте с пьяным отцом Сябитова бросилась под машину Сябитова бросилась под машину
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Артур Пирожков , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть