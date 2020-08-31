«Вы дерете!» Жену Реввы возмутил отдых в Турции

«Конечно, здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким, как я, у которых диплом в Hospitality Industry (гостиничное дело — прим.ред.). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно», — написала Ревва в опубликованном в Instagram посте.
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Два дня на море, я уже блонд! Как так можно.. 😅 Я не самый большой фанат Турции и здесь я второй раз в жизни, конечно здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким как я, у которых диплом в Hospitality Industry (Hotel Management). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно 🤪 😅 Когда-нибудь у меня будет свой отель 🏨 Это моя мечта, а чтобы посетить его, это будет вашей мечтой. Он будет необыкновенным, с самым лучшим сервисом! 🤞✊ 🏨 #RA ☀️
«Цена — качество! Об этом мой пост. Если вы дерете, то соответствуйте», — заключила жена артиста.