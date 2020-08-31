«Вы дерете!» Жену Реввы возмутил отдых в Турции

Супруга телеведущего и шоумена Александра Реввы (псевдоним — Артур Пирожков ) Анжелика, поделилась впечатлениями после отдыха в Турции в период пандемии коронавируса.

По словам женщины, поездка в эта страну стала для нее лишь второй, поскольку она не отдает предпочтение турецким курортам.

«Конечно, здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким, как я, у которых диплом в Hospitality Industry (гостиничное дело — прим.ред.). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно», — написала Ревва в опубликованном в Instagram посте.

Также Анжелика выразила недовольство тем, что цена размещения в отеле в Бодруме не соответствовала качеству сервиса.

«Цена — качество! Об этом мой пост. Если вы дерете, то соответствуйте», — заключила жена артиста.

Она отметила, что турецкие отельеры «расслабились».

Сообщение Жена шоумена Реввы раскритиковала отдых в Турции появились сначала на Общественная служба новостей.