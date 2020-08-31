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Судьба Белоруссии. Главное

Ефремов накинулся на журналистов без масок 

Павел Тиунов 16 минут назад
Актер Михаил Ефремов, которого судят по обвинению в совершении смертельного ДТП, отказался отвечать на вопросы журналистов, не носящих медицинские маски. Артист отметил, что сотрудники СМИ распространяют коронавирус, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
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31 августа Ефремов отправился на очередное заседание в Пресненский районный суд Москвы. На выходе из квартиры его поджидали несколько журналистов. Одна из корреспонденток поинтересовалась у актера, почему он снова решил сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевы, от услуг которого отказался несколько дней назад.

«Потому что вы все без масок и распространяете коронавирус. Все ведь болели изначально и сейчас болеют, а вы без масок», — резко ответил Ефремов.

После этого он сел в автомобиль службы судебных приставов, и его увезли в суд.
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал журналистам, почему его подзащитный решил к нему «вернуться». Юрист отметил, что изначально актер был не доволен его излишне агрессивной манерой полемики с оппонентами в суде. Однако пообщавшись с другими адвокатами, которые рекомендовали артисту признать свою вину, Ефремов решил, что лучше Пашаева его никто не защитит.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , РИА Новости
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