Ефремов накинулся на журналистов

Актер Михаил Ефремов , которого судят по обвинению в совершении смертельного ДТП, отказался отвечать на вопросы журналистов, не носящих медицинские маски. Артист отметил, что сотрудники СМИ распространяют коронавирус, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

31 августа Ефремов отправился на очередное заседание в Пресненский районный суд Москвы. На выходе из квартиры его поджидали несколько журналистов. Одна из корреспонденток поинтересовалась у актера, почему он снова решил сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевы, от услуг которого отказался несколько дней назад.

«Потому что вы все без масок и распространяете коронавирус. Все ведь болели изначально и сейчас болеют, а вы без масок», — резко ответил Ефремов.

После этого он сел в автомобиль службы судебных приставов, и его увезли в суд.