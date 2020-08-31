Охлобыстин назвал самый страшный город на юге РФ 

Актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин заявил, что ему не нравится Новороссийск . По его словам, в том странном месте, где есть цементный завод, «никакой гламур не может прилепиться».

Самый страшный город из южных, прости меня, Господи, — цитирует актёра Lenta.ru.

Охлобыстин рассказал, что в детстве отдыхал на побережье Чёрного моря в пионерском лагере. Тот период он считает адом.

Нас выводили на Малую землю, в жару, в пыли, читали длинную лекцию про мужчину с бровями, Брежнева. Нам было тяжело, и мы хотели скорее вернуться назад, так как нам обещали мороженое, — отметил артист.

При этом у Охлобыстина остались самые приятные воспоминания о соседнем Геленджике.