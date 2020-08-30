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Судьба Белоруссии. Главное

Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось 

Ирина Лебедева 10 минут назад
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Фото: РИА Новости
Дмитрий Певцов недавно вернулся из отпуска. Он с женой и сыном отдыхал в Крыму.
Вскоре после возвращения он занемог, пришлось обращаться к докторам. Они и выявили у актера пневмонию.
Сначала Дмитрий лечился дома. Первый тест на коронавирус был отрицательным.
Однако больному стало хуже, и его срочно госпитализировали, рассказывает «Комсомольская правда».
29 августа Дмитрий записал обращение к поклонникам, где шутил и просил не переживать за его здоровье.

«Предварительно… Как это называется?.. Пневмония. Экспресс-тест на коронавирус пока отрицательный. Ждем-с врачей. Все хорошо. Настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор! Ну, очевидно, это в связи с самочувствием».

Вопрос со срочным размещением в клинике решил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Сейчас Дмитрий Певцов находится в больнице в Коммунарке.
Инстаграм актера буквально раскалился от пожеланий скорейшего выздоровления и просьб сообщить, как дела. Но пока Певцов не выходит на связь.
Как ранее писал «Рамблер», предположительно, у Певцова подозревают серьёзную дыхательную недостаточность.
Совсем недавно в СМИ проходила информация о том, что Певцов чувствует себя достаточно хорошо.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Комсомольская правда , Республика Крым
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