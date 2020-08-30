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Судьба Белоруссии. Главное

Дибров пообещал лишить старшего сына наследства 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Дибров лишит сына наследства
Фото: РИА Новости
Дмитрий Дибров в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» рассказал, что после перенесенного инсульта решил составить завещание, согласно которому все имущество достанется его нынешней супруге Полине.
А уже она решит, кто из наследников телеведущего достоин приобщиться, а кто — нет.
Старший сын шоумена Денис, по мнению отца — точно недостоин.
Дибров сказал, что уже лет 15 не общается с сыном (тому сейчас уже 36) и ничего про него не знает. Поэтому и наследником не считает.
По информации СМИ, Денис окончил профильный вуз и трудится на телевидении.
Он человек непубличный, интервью про отца не дает. Почему не общается — можно только предполагать.
Возможно, потому, что с младенческого возраста его воспитывала мама, а отец интереса к их жизни не проявлял.
Есть у Диброва-старшего и дочь Лада, еще от одного брака.
Девушка живет во Франции, там у нее семья. Телеведущий не раз говорил, что с Ладой он в дружеских отношениях.
Однако о том, будет ли она упомянута в завещании, зрители ничего не услышали.
Так что, похоже, звездный папа решил сконцентрировать финансы в руках своей нынешней жены и матери троих его сыновей.
Впрочем, и это пока не точно — как сказал сам Дмитрий, завещание существует пока только в мыслях.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать!» — цитируют слова Диброва dni24.com.

Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Дибров достиг пенсионного возраста и в августе этого года официально оформил пенсию.
Популярный телеведущий сообщил, что будет получать 33 тысячи рублей, и что размер пособия его вполне устраивает.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Дибров
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