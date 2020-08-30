Дибров лишит сына наследства

Дмитрий Дибров в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» рассказал, что после перенесенного инсульта решил составить завещание, согласно которому все имущество достанется его нынешней супруге Полине.

А уже она решит, кто из наследников телеведущего достоин приобщиться, а кто — нет.

Старший сын шоумена Денис, по мнению отца — точно недостоин.

Дибров сказал, что уже лет 15 не общается с сыном (тому сейчас уже 36) и ничего про него не знает. Поэтому и наследником не считает.

По информации СМИ, Денис окончил профильный вуз и трудится на телевидении.

Он человек непубличный, интервью про отца не дает. Почему не общается — можно только предполагать.

Возможно, потому, что с младенческого возраста его воспитывала мама, а отец интереса к их жизни не проявлял.

Есть у Диброва-старшего и дочь Лада, еще от одного брака.

Девушка живет во Франции, там у нее семья. Телеведущий не раз говорил, что с Ладой он в дружеских отношениях.

Однако о том, будет ли она упомянута в завещании, зрители ничего не услышали.

Так что, похоже, звездный папа решил сконцентрировать финансы в руках своей нынешней жены и матери троих его сыновей.

Впрочем, и это пока не точно — как сказал сам Дмитрий, завещание существует пока только в мыслях.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать!» — цитируют слова Диброва dni24.com.

Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Дибров достиг пенсионного возраста и в августе этого года официально оформил пенсию.

Популярный телеведущий сообщил, что будет получать 33 тысячи рублей, и что размер пособия его вполне устраивает.