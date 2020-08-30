Обнародованы доходы Матильды Шнуровой 

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Бывшая супруга бывшего скандального рок-музыканта, а ныне эпатажного политического деятеля Матильда Шнурова , вопреки пророчествам недоброжелателей, проявила себя талантливой бизнесвумен.

За два года с момента развода она выстроила систему собственного бизнеса, которую продолжает успешно развивать.

Как пишет «Комсомольская правда», ее ООО «Новая русская кухня» за прошлый год показало выручку в 166 млн рублей, а прибыль — в 34 миллиона.

Также Шнуровой принадлежала балетная школа «Айседора», открыть которую когда-то помог ее бывший супруг. Матильда, решив сосредоточиться на ресторанном бизнесе, продала школу своей подруге — балерине Марии Бархатовой.

Средства, полученные от сделки, бизнесвумен вложила в развитие своих точек питания, а также в сервис доставки еды, что оказалось очень востребованным в период пандемии, когда рестораны были закрыты.

Как ранее писал «Рамблер», Матильда Шнурова благополучно пережила развод с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Теперь, Матильда все силы бросила на создание и развитие своих ресторанных бизнес-проектов.