«Очень смело!» Поклонники восхищены фотосессией Грачевой

Маргарита Грачева , которую искалечил муж-садист, выложила в инстаграме свои фотографии в купальнике-боди.

Фотографии красивые, Маргарита стройна и прекрасна. Но дело в том, что девушка впервые решилась показать себя без протеза руки.

Она написала в микроблоге, что с большим трудом смогла преодолеть свой комплекс неполноценности.

«Для меня это первая фотосессия без протеза. Всегда и везде я с ним. Гулять в футболке, пойти на какое-то мероприятие, сходить в магазин с протезом NO PROBLEM! А вот история где только я, культя (дурацкое название) и миллионы взглядов людей NEVER! Я даже к брату на выпускной не пошла, потому что у меня сломался протез. Отчасти мне не нравится восприятие людей меня с железной рукой и без. Когда я с протезом все смотрят как на супергероя. А когда я с культей, в большинстве случаев это взгляды жалости», — рассказала Маргарита.

Грачева отметила, что хотела бы показать, что не нужно чувствовать себя хуже прочих, если ты не замаскировал отсутствие руки или ноги.

«В мире очень много людей с ампутацией, которые по какой-то причине пока не могут получить протез. И этой фотосессией я хочу показать: НЕВАЖНО есть ли у тебя стильная железная рука, нога, это всего лишь маленькое дополнение; ВАЖНЫ твои внутренние ценности, взгляды и твоя личность!»

Фолловеры оценили по достоинству и мужество девушки, и ее гражданскую позицию, и красоту.

«Очень смело! На самом деле, буду честной, наверное, впервые культя не вызвала отторжения», «Вы настолько гармоничны, что я даже не заметила на 2х последних фото, что вы без протеза!», «Рита, это такой большой, смелый и не простой шаг. Рада, что преодолела его», «вижу красивую, нереально сильную духом девочку».