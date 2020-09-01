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Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе лидера группы 

Lenta.ru и ещё 32 17 минут назад
Вокалистку российской группы Little Big Софью Таюрскую затравили в соцсетях после новости о разводе лидера группы Ильи Прусикина со своей женой Ириной Смелой, выступающей под псевдонимом Татарка. Пользователи активно оставляют комментарии под постами Таюрской в Instagram.
Многие фолловеры спрашивают певицу, она ли стала яблоком раздора в отношениях супругов. Другие же пишут свои мысли напрямую.

«Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее (Ирины Смелой — прим. "Ленты.ру") место», — написала девушка под ником @miumiu3295.

При этом некоторые поклонники стали защищать артистку от нападок публики.

«Люди, опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать под чужое одеяло?» — возмутилась пользовательница @osa_cj.

Сама Таюрская подчеркнула, что удалила часть комментариев и продолжит их удалять, потому что на нее подписана ее семья и ее бабушка.

«Если вы хотите меня пооскорблять — пишите мне в директ!» — подытожила певица.

О разводе Прусикин и Смелая рассказали 31 августа. Артисты заявили, что у них накопилось друг к другу много претензий и они оказались не готовы уживаться друг с другом только ради их ребенка.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Илья Прусикин , Lenta.ru
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