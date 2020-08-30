«В 33 я поседела, как в 50!» рэпер Серега отобрал детей у матери 

Прославившийся «Черным бумером» рэпер Серега и танцовщица Полина Ололо в свое время создали почти семью.

Почти — потому, что в итоге, несмотря на рождение детей, так и не оформили отношения.

Сначала Серега не спешил, а потом уже и Полина раздумала, поскольку поняла, что взаимным чувствам пришел конец.

Но рэпер решил, что просто так он не уйдет — и в прошлые летние каникулы забрал двух сыновей погостить и не вернул. Якобы им не хватает настоящего мужского воспитания.

«В 33 я поседела, как люди седеют в 50! Я не знаю ни одного спокойного дня с того момента, когда он присвоил мою жизнь себе. Какое мужское воспитание? Дети жаловались, что отец ставит их на гречку, унижает в общественных местах — это мужское воспитание? Мальчики скитаются по отелям Украины, так как Пархоменко никогда не имел своего жилья и ведет кочевой образ жизни. Ко всему прочему, у Сергея зависимость, которая длится не первый год, и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам…», — приводит слова несчастной матери Экспресс Газета.

Полина и Сергей судятся за детей Процесс пока не завершен, на 14 сентября назначено очередное заседание суда.

Как ранее писал «Рамблер», несколько месяцев назад бывшая возлюбленная популярного рэпера Сереги Полина заявила, что артист выкрал их общих детей и не дает ей общаться с ними.