Дубовицкая высказалась об отношениях Петросяна и Степаненко 

До пандемии, говорит Дубовицкая, она не раз встречалась с Евгением Петросяном на съёмочной площадке, но ни разу не задала ему вопрос о личной жизни.

Я не спрашиваю об этих разводах и так далее, не моё это дело. И не участвую в передачах, которые посвящены этому. Пусть Степаненко и Петросян сами разбираются, — твёрдо отрезала телеведущая в интервью «Собеседнику».

Регина Дубовицкая отметила, что состоит с Петросяном в хороших отношениях, несмотря на то, что у него сложный характер. Но к этому ведущая «Аншлага» относится совершенно спокойно, считая, что сложный характер присущ всем артистам. Поэтому, говорит телеведущая, когда она встречается со школьниками и кто-то изъявляет желание стать артистом, она обязательно его отговаривает, уверяя, что труднее этой профессии нету.

Мечтают, потом поступают в театральные заведения, затем начинают работать — тысячи. А звёздами становятся единицы! Большинство сходят с дистанции очень быстро и переживают это всегда очень тяжело, — пояснила Дубовицкая.

Степаненко и Петросян развелись в 2018 году. Артисты прожили вместе 33 года. Избранницей Петросяна стала его молодая сотрудница Татьяна Брухунова

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что никогда не дружила со своим коллегой Евгением Петросяном. Несмотря на то что их юмористические передачи выходили на одном канале, между ними не было соперничества, они никогда не конфликтовали.