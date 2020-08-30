Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни 

Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, всё быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живёт у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет, — рассказала Селезнёва в интервью MK.RU.