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Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни 

News.ru и ещё 8 13 минут назад
Супруга Андреева рассказала о последних днях его жизни
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Актриса Наталья Селезнёва, жена скончавшегося 29 августа народного артиста СССР Владимира Андреева, рассказала о последних днях жизни актёра. По её словам, из-за ишемической болезни сердца он чувствовал себя неважно.
Она пояснила, что Андреев ушёл из жизни на даче, когда актриса уехала в Москву из-за лопнувшего в квартире шланга стиральной машины.

Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, всё быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живёт у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет, — рассказала Селезнёва в интервью MK.RU.

Андреев с 1990 года работал в Театре имени Ермоловой, где занимал должность художественного руководителя. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгордума рассматривает вопрос об увековечивании памяти Владимира Андреева. Легенды советского театра и кино не стало 29 августа, он умер через день после того, как отпраздновал своё 90-летие. Врачи диагностировали у него микроинсульт. Депутаты считают, что Андреев внёс неоценимый вклад в культуру не только столицы, но и всей страны.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Селезнева , Владимир Андреев , Мосгордума , Московский комсомолец , Москва
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