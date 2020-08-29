«Сами развалят дело»: Жорин обсмеял адвокатов Тарасова

Дмитрий Тарасов погряз в судебных разбирательствах со своими женами и детьми.

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Футболист уже несколько лет пытается уменьшить размер алиментов, которые он платит на дочь Ангелину, рожденную в браке с Оксаной Пономаренко

Он часто задерживал выплаты и Оксане пришлось обратиться в суд. Разбирательства длятся с 2012 года.

Когда прямой путь не принес вожделенного результата, в ход пошли шахматные комбинации.

Нынешняя супруга Тарасова — Анастасия Костенко отсудила у Дмитрия алименты на двоих общих детей.

Хотя пара при этом остается в законном браке и, судя по всему, в отличных отношениях.

Этот номер Жорин объяснил желанием Тарасова платить меньше алиментов Ангелине.

Сергей Жорин также отметил интересную деталь. Тарасов все время меняет команду своих защитников.

«Характерно, что Тарасов сменил уже несколько команд юристов. Это уже, если я не ошибаюсь, уже третья или четвертая команда», — заявил

Затянувшееся судебное разбирательство, вполне возможно, уже встало неугомонному Тарасову в копеечку.

Количество прикормившихся возле спортсмена юристов увеличивается, вот только размер алиментов суд уменьшать не желает.

«Не мешайте юристам Дмитрия Тарасова работать, они сами развалят дело», — саркастически заметил Жорин.

Как ранее писал «Рамблер», бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов заявил, что оценил работу метро.