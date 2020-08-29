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«Фирсов ее бил»: рассказал первый муж Легкоступовой 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
«Фирсов ее бил»: рассказал первый муж Легкоступовой
Фото: Instagram
Валентина Легкоступова и Игорь Кушнарев прожили вместе одиннадцать лет. У них есть общая дочь Анэтта.
С бывшей супругой Кушнарев отношения не поддерживал. А вот с дочерью общался постоянно. Об этомрассказывают dni.ru.

«С дочерью Анэттой мы постоянно на связи, по четыре раза в день созваниваемся, а с Валей как-то не сложилось», — говорит Кушнарев.

В начале месяца Анэтта сказала отцу, что беспокоится за мать. Она не могла дозвониться — якобы телефон все время у Фирсова, и он жену не подзывает, придумывая какие-то причины.
Игорь сразу решил, что что-то неладно.

«Ведь не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня! Этот Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал».

В итоге Анэтта поехала к матери, где и увидела ее, лежащей на полу. И Легкоступова, и Фирсов были тяжело пьяны. Анэтта вызвала бригаду наркопомощи…

«Анэтта сказала мне, что везет Валюшку в клинику, что у мамы синяки на руках… Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он ее держал за руки и случайно упустил, а она упала и ударилась. А может, все было сделано специально», — считает эк-супруг покойной звезды.

Как ранее писал «Рамблер», последний супруг Легкоступовой Юрий Фирсов уверяет: при жизни звезда мечтала, чтобы ее прах развеяли над Тенерифе.
Он бы и рад сделать это, но дочь певицы не разрешает вдовцу забрать урну из крематория.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , Дни.Ру
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