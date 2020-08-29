Нагиев: «У меня нервный срыв и панические атаки» 

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«До сих пор не могу восстановиться, у меня нервный срыв и преследуют панические атаки», — приводят его слова 7 Дней.

Конечно, сказал это актер и телеведущий с иронией, однако, как известно, в каждой шутке шутки только доля.

На самом деле каждодневная 12-часовая смена измучает кого угодно.

«Ночное кладбище сменялось мясокомбинатом, а потом — помойкой, на которой меня били ногами… Любой запаникует!» — рассказал актер.

В фильме Нагиев играет главного героя — бизнесмена, владельца крупного фармацевтического бизнеса.

Как ранее писал «Рамблер», пандемия коронавируса еще не уничтожена.

У одних людей заразившихся ковидом, болезнь протекает в легкой форме, другие же попадают в реанимацию и нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ.