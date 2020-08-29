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Судьба Белоруссии. Главное

Нагиев: «У меня нервный срыв и панические атаки» 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Нагиев: «У меня нервный срыв и панические атаки»
Фото: РИА Новости
Дмитрий Нагиев заявил, что никак не может прийти в себя после съемок в новой комедии Петра Буслова «Бумеранг».

«До сих пор не могу восстановиться, у меня нервный срыв и преследуют панические атаки», — приводят его слова 7 Дней.

Конечно, сказал это актер и телеведущий с иронией, однако, как известно, в каждой шутке шутки только доля.
На самом деле каждодневная 12-часовая смена измучает кого угодно.

«Ночное кладбище сменялось мясокомбинатом, а потом — помойкой, на которой меня били ногами… Любой запаникует!» — рассказал актер.

В фильме Нагиев играет главного героя — бизнесмена, владельца крупного фармацевтического бизнеса.
Как ранее писал «Рамблер», пандемия коронавируса еще не уничтожена.
У одних людей заразившихся ковидом, болезнь протекает в легкой форме, другие же попадают в реанимацию и нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Петр Буслов
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