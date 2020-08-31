Чернышев заработал миллионы на лечение Заворотнюк

Пресса выяснила, что основанная в 2012 году ледовая школа Чернышева не приносила большого дохода, а в 2018-м и вовсе «ушла в минус» на 48 млн руб., передает «Комсомольская правда». Но потом заведение совершило неожиданный прорыв, принеся по итогам 2019 года фигуристу 93 млн руб. При этом журналисты недоумевают, как такое могло произойти, ведь по некоторым признакам школа «работает только на бумаге».

Так, официальный сайт заведения не работает, набор учеников открыто не ведется, а группы в соцсетях публикуют в вялотекущем режиме новости о Чернышеве, не освещая учебный процесс.

Известно, что в 2019-м фигурист сотрудничал с Татьяной Навкой, выступая в ее шоу. По данным СМИ, только за один выход на лед ему платили по 300 тыс. руб. Также Навка пожертвовала на лечение Заворотнюк прибыль с одного из ледовых спектаклей.