Спасти любимую: Чернышев смог заработать на лечение жены

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Страшная болезнь, изменившая жизнь Анастасии Заворотнюк , затребовала от семьи «прекрасной няни» мобилизации не только душевных и физических сил, но и материальных ресурсов.

На лечение актрисы потребовались очень большие деньги.

Родные Насти не обращались ни к кому за помощью — ее супруг, фигурист Петр Чернышев , решил, что будет справляться собственными силами, — сообщает «Комсомольская правда».

Петр очень много работал — не отказываясь выступать ни в новогодние праздники, ни в летние месяцы.

Как писали СМИ, за один выход на лед в шоу Татьяны Навки фигурист зарабатывал до 300 тысяч рублей.

Также Татьяна приняла решение о перечислении прибыли, собранной за одно из представлений, на лечение Анастасии.

Кроме этого, хороший доход, если верить финансовой отчетности, принесла ледовая школа Чернышева.

Журналисты узнали, что за последний год Петр заработал 45 миллионов рублей.

Ранее же она особой прибыли не давала, а в 2018 году показала даже огромный — в 48 миллионов — убыток.

Однако за год спортсмен смог не только рассчитаться с долгами, но и выйти с серьезный плюс. Каким образом ему удалось совершить такой прорыв, СМИ пока не пишут.

Во всяком случае, Петр Чернышев смог оплачивать многомиллионные счета за лечение супруги.

Сейчас Анастасия лечится дома, предположительно, она принимает экспериментальный препарат который должен помочь справиться с онкологией.