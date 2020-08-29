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Судьба Белоруссии. Главное

Стало известно о болезни Певцова 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Стало известно о болезни Певцова
Фото: РИА Новости
Открытие сезона в Ленкоме было назначено на 2 сентября.
В этот день публику первым ждал спектакль с участием Дмитрия Певцова — «Капкан» — последняя постановка Марка Захарова.
Однако видимо, в репертуаре произойдут перемены.
Дело в том, что Певцов серьезно заболел, -рассказывает "Московский Комсомолец".
Не исключено, что на здоровье 57-летнего актера пагубным образом сказалась поездка в Крым, где он недавно отдыхал с семьей.
Уже дома Дмитрий почувствовал себя не очень хорошо и обратился к врачу.
И, хотя тесты не подтвердили наличие коронавируса, но при дальнейшем обследовании была выявлена пневмония. А это уже — не шутки, необходим курс лечения и постельный режим.
Так что администрация театра, очевидно, будет вынуждена заменить спектакль.
Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Певцов решил избавиться от бороды, которую отрастил за последние несколько месяцев.
Народный артист России выложил ролик, на котором запечатлен с густой окладистой бородой, и — уже после — с абсолютно чистым лицом.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
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Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Марк Захаров , Московский комсомолец
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